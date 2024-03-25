В Башкирии на развитие сельхозпредприятий направят более 260 млн рублей

В этом году в республике на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов планируют направить более 260 млн рублей. Помощь придёт в виде субсидий и гранта на развитие материально-технической базы. Также возобновят поддержку доходогенерирующих проектов в сельском хозяйстве. Благодаря финансированию из республиканского и федерального бюджетов сельхозкооперативы имеют возможность наращивать производство и продвигать продукцию не только на башкирском рынке, но и за его пределами. Получилось запустить многоотраслевое производство благодаря гранту по республиканской программе развития сельхозкооперации в Федоровском районе. Теперь там успешно производят и продают чак-чак.

Готовить чак-чак на первый взгляд легко. Но на деле не так всё просто. Нужно правильно и тесто замесить, и порезать. А главное, не пережарить.

В сутки бригада готовит около 500 упаковок – а это несколько десятков килограммов. Продукция сразу же расходится по республике и за её пределы. Отправляют и в зону СВО.

Своё дело Зульфия Насырова открыла, объединив пайщиков в кооператив «Буляк». Начала с выращивания плодово-ягодных культур и овощей. Затем в родном селе Ижбуляк бизнес-вумен открыла производство башкирского чак-чака, а после в самой Федоровке – кондитерский цех. Получилось запустить такое многоотраслевое производство благодаря гранту в размере 3 млн рублей по республиканской программе развития сельхозкооперации.