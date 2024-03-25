В Башкирии на развитие сельхозпредприятий направят более 260 млн рублей

В этом году в республике на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов планируют направить более 260 млн рублей. Помощь придёт в виде субсидий и гранта на развитие материально-технической базы. Также возобновят поддержку доходогенерирующих проектов в сельском хозяйстве. Благодаря финансированию из республиканского и федерального бюджетов сельхозкооперативы имеют возможность наращивать производство и продвигать продукцию не только на башкирском рынке, но и за его пределами. Получилось запустить многоотраслевое производство благодаря гранту по республиканской программе развития сельхозкооперации в Федоровском районе. Теперь там успешно производят и продают чак-чак.
Готовить чак-чак на первый взгляд легко. Но на деле не так всё просто. Нужно правильно и тесто замесить, и порезать. А главное, не пережарить.
В сутки бригада готовит около 500 упаковок – а это несколько десятков килограммов. Продукция сразу же расходится по республике и за её пределы. Отправляют и в зону СВО.
Своё дело Зульфия Насырова открыла, объединив пайщиков в кооператив «Буляк». Начала с выращивания плодово-ягодных культур и овощей. Затем в родном селе Ижбуляк бизнес-вумен открыла производство башкирского чак-чака, а после в самой Федоровке – кондитерский цех. Получилось запустить такое многоотраслевое производство благодаря гранту в размере 3 млн рублей по республиканской программе развития сельхозкооперации.
В республике работают 434 сельхозкооператива, из них более половины занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, остальные – оказанием услуг. За три года общий объём выделенных на их развитие средств составил порядка 600 млн рублей. Эти деньги ушли на создание кооперативных объектов, увеличение сырьевой базы, расширение производственной мощности, приобретение техники и оборудования.