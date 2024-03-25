Писатель из Башкирии удостоен медали Лермонтова

Житель села Верхнеяркеево Илишевского района получил награду за вклад в развитие современной русской литературы. Илгиз Ахметов не так давно решил стать поэтом, но на его груди уже заметны множественные награды.
Медаль «Михаил Лермонтов 210 лет» – это общественная награда, которую вручают развивающим современную литературу творцам. Она учреждена Российским союзом писателей. Награды удостоены номинанты премии «Поэт года» за 2023 год, произведения которых изданы в конкурсных альманахах и оценены Большим жюри.