Танцоры и журналисты из Башкирии стали очевидцами теракта в Москве

Отголоски теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» всё еще дают о себе знать. Сегодня в республику вернулись танцоры, которые в день трагедии выступали на танцевальном чемпионате в том самом здании, куда ворвались террористы. Очевидцами случившегося стали и башкирские журналисты, находившиеся рядом с местом происшествия.

В ночной тьме – светят сотни свечей, словно звёзды на небесах. Каждую расставили в определенном порядке, чтобы сверху можно было увидеть, как жители республики вместе со всей страной скорбят по погибшим. Сами участники акции выстроились вокруг инсталляции в форме сердца с фонариками в руках. А финальным аккордом стали выпущенные в небо воздушные шары.

Песню «Журавли» выбрали неслучайно. Советский хит в своё время исполнял Муслим Магомаев, в честь которого и назвали концертный зал в «Крокус Сити Холле» – тот самый, в который ворвались террористы.

В момент, когда нападавшие расстреливали посетителей, Римма Кондусова находилась в том же здании. Женщина была в жюри чемпионата по танцевальному спорту, проходившему в «Крокус Сити Холла». Незадолго до теракта свои выступления завершили башкирские участники. После того, как в здании объявили эвакуацию, танцоры и зрители покинули помещение.

Башкирская журналистка Элина Хаирова не первый год живет в Подмосковье. Её дом – прямо напротив «Крокус Сити Холла». Девушка должна родить со дня на день, за развитием событий она наблюдала прямо из окон своей квартиры.

После теракта россиян, в том числе жителей республики, в соцсетях и мессенджерах начали атаковать провокаторы. За деньги неизвестные предлагают устроить похожее преступление. Главное – не поддаваться панике и не идти на поводу. Обо всех случаях нужно сообщать в правоохранительные органы. Боец и по совместительству депутат Госсобрания Джефф Монсон призывает жителей страны объединиться и помогать защищать друг друга.

Я бывал в этом центре, когда жил в Красногорске. Мы ходили с семьей смотреть аквариум. Я просто в шоке, когда представляю, что что-то могло случиться с моей дочерью. Я сочувствую тем людям, которые испытали страдание там. Многие западные страны Европы и Америка пытаются разделить Россию. Но мы – россияне, должны быть сильными, должны быть едины. Знаете, я видел много стран, но только здесь я почувствовал себя дома. Джефф Монсон депутат государственного собрания Республики Башкортостан