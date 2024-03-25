Стало известно, как районы Башкирии готовятся к паводку

Взрывные работы на водоёмах провели ещё в двух муниципалитетах Башкортостана. Подготовка к паводку продолжается силами Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, в Илишевском районе на реке Сюнь и в Белорецком – на реке Большой Инзер. Это превентивные мероприятия, которые проводят вблизи населённых пунктов, чтобы не допустить их затопление в период весеннего половодья.

Чтобы сделать одну лунку, нужно просверлить около сорока сантиметров льда. Андрей Лаптев – не любитель зимней рыбалки, а командир группы подрыва. Вместе с другими военнослужащими инженерного соединения из воинской части Алкино он помогает предотвратить заторы на реках в период весеннего половодья. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

На берегах реки Сюнь расположены сразу три населенных пункта – Кипчаково, Илишево и Ябалаково. В период весеннего половодья они попадают в зону риска. А взрывные работы снижают вероятность подтопления до минимума.

Взрывные работы – лишь часть подготовки к весеннему половодью. Ранее в районе уже провели чернение и распиловку льда, а также обход жителей и смотр техники.