Коммунальщики Уфы показали, как приводят улицы в порядок

Уфимские коммунальщики приводят в порядок улицы, тротуары, остановочные павильоны и моют дороги с шампунем. Средство хорошо очищает асфальт от реагентов, пыли и грязи. Такая уборка безвредна для окружающей среды, говорят специалисты.

В Уфе с 1 апреля по 26 мая пройдёт месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. Общегородские субботники запланированы на 6, 20 и 27 апреля. На этот период город обеспечат необходимой техникой для санитарной очистки и вывоза мусора с территорий районов на полигон.