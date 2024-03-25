«Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию

Виктор Козлов продолжит работу в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Об этом рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции.

Второй сезон подряд «Салават Юлаев» проводит итоговую пресс-конференцию после вылета в первом раунде. В прошлом году это случилось после поражения от «Адмирала», в этом – после неудачи в серии с «Трактором». Челябинцы, впрочем, на проходе «Салавата» не остановились и дальше в четырёх матчах разобрались с победителем регулярки московским «Динамо».

Сложно дать чёткое определение сезона. Можем говорить об эмоциях. Разочарование. С одной стороны, провели большую работу без спадов и при поддержке болельщиков. Когда были хорошие перспективы, поражения всегда принимать очень печально.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Перспективы были действительно хорошие, ведь юлаевцы стали третьими в регулярке. Одним из главных итогов пресс-конференции стало сохранение своего места Виктором Козловым, для которого следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».

Состоялась встреча с главой республики. По итогам совещания Радий Хабиров предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»
Фото №1 - «Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию

Что касается игроков команды, то уже точно завершил карьеру вратарь Илья Ежов. Раздумывает над этим ещё один ветеран – защитник Евгений Бирюков. Сейчас ведётся работа над продлением контрактов с лидерами «Салавата». Не исключено, чтобы их сохранить, нужно будет повысить зарплаты.

Телерадиоведущий

Поняли, что в плей-офф на одной атаке игры не выигрываются. В плей-офф выигрываются матчи, где ты пропускаешь меньше, чем соперник. Я не хотел менять стиль игры и отходить от нашей игры в серии с «Трактором».

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Сегодня завершила сезон и уфимская «Агидель», единственная из всех хоккейных клубов республики прошедшая первый раунд плей-офф. В полуфинале девушки уступили «Динамо-Неве» в серии со счётом 1:3. В ЖХЛ будет новый чемпион. Таким образом, все хоккейные команды из Башкортостана закончили свои выступления ещё в марте.

Телерадиоведущий
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