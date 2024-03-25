«Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию

Виктор Козлов продолжит работу в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Об этом рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции.
Второй сезон подряд «Салават Юлаев» проводит итоговую пресс-конференцию после вылета в первом раунде. В прошлом году это случилось после поражения от «Адмирала», в этом – после неудачи в серии с «Трактором». Челябинцы, впрочем, на проходе «Салавата» не остановились и дальше в четырёх матчах разобрались с победителем регулярки московским «Динамо».
Перспективы были действительно хорошие, ведь юлаевцы стали третьими в регулярке. Одним из главных итогов пресс-конференции стало сохранение своего места Виктором Козловым, для которого следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».
Что касается игроков команды, то уже точно завершил карьеру вратарь Илья Ежов. Раздумывает над этим ещё один ветеран – защитник Евгений Бирюков. Сейчас ведётся работа над продлением контрактов с лидерами «Салавата». Не исключено, чтобы их сохранить, нужно будет повысить зарплаты.
Сегодня завершила сезон и уфимская «Агидель», единственная из всех хоккейных клубов республики прошедшая первый раунд плей-офф. В полуфинале девушки уступили «Динамо-Неве» в серии со счётом 1:3. В ЖХЛ будет новый чемпион. Таким образом, все хоккейные команды из Башкортостана закончили свои выступления ещё в марте.