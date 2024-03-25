«Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию

Виктор Козлов продолжит работу в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Об этом рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции.

Второй сезон подряд «Салават Юлаев» проводит итоговую пресс-конференцию после вылета в первом раунде. В прошлом году это случилось после поражения от «Адмирала», в этом – после неудачи в серии с «Трактором». Челябинцы, впрочем, на проходе «Салавата» не остановились и дальше в четырёх матчах разобрались с победителем регулярки московским «Динамо».

Сложно дать чёткое определение сезона. Можем говорить об эмоциях. Разочарование. С одной стороны, провели большую работу без спадов и при поддержке болельщиков. Когда были хорошие перспективы, поражения всегда принимать очень печально. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Перспективы были действительно хорошие, ведь юлаевцы стали третьими в регулярке. Одним из главных итогов пресс-конференции стало сохранение своего места Виктором Козловым, для которого следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».

Состоялась встреча с главой республики. По итогам совещания Радий Хабиров предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Что касается игроков команды, то уже точно завершил карьеру вратарь Илья Ежов. Раздумывает над этим ещё один ветеран – защитник Евгений Бирюков. Сейчас ведётся работа над продлением контрактов с лидерами «Салавата». Не исключено, чтобы их сохранить, нужно будет повысить зарплаты.

Поняли, что в плей-офф на одной атаке игры не выигрываются. В плей-офф выигрываются матчи, где ты пропускаешь меньше, чем соперник. Я не хотел менять стиль игры и отходить от нашей игры в серии с «Трактором». Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»