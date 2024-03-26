В Башкирии двое взрослых и трое детей оказались в реанимации после пожара

Пожар случился накануне поздно вечером в деревне Кушеево Абзелиловского района. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в доме произошла разгерметизация газового котла, после чего он загорелся.

На момент прибытия огнеборцев на место происшествия дом горел по всей площади. Как сообщает дознаватель МЧС России, здесь проживала многодетная семья.

В результате пожара пострадали две женщины и трое малолетних детей 2015 г.р., 2017 г.р. и 2019 г.р. Все они доставлены в реанимацию местной больницы.

Прокуратура Абзелиловского района проводит проверку по установлению причин произошедшего.