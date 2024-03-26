В Уфе любитель вейпов попал в психиатрию с галлюцинациями и бредом

Мужчина в остром психическом состоянии попал в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу с бредовыми идеями и галлюцинациями. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По результатам анализов в организме пациента было обнаружено повышенное содержание никотина. Врачу-психиатру во время беседы мужчина рассказал, что он часто курит вейп и чередует его с обычными сигаретами.
Айрат Рахматуллин напомнил, что при курении электронных сигарет в организм поступают различные опасные вещества. В частности, акролеин, который считается чрезвычайно токсичным веществом.
Кроме того, курение вейпов оказывает негативное влияние на память человека, его нервную систему и замедляет мозговые процессы. В числе других побочных эффектов – ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца и когнитивные нарушения.