Артистка из Башкирии шьет на дому вещи, необходимые бойцам в зоне СВО

Фаима Калимгулова – артистка оркестра русских народных инструментов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Она помогает участникам спецоперации.
По информации Администрации города, женщина собрала команду единомышленников и на дому шьет на электрической швейной машинке необходимые фронту вещи: термобельё, толстовки, маскировочные костюмы, плащ-палатки и пятиточечники.
Ткани для этих изделий присылают из объединений и различных волонтёрских организаций. Затем с любовью и заботой о чужих сыновьях, которые стоят на защите рубежей нашей Родины, за работу берется Фаима Байтуровна и другие участницы ее команды.
Женщина рассказала, что ее родители тоже помогали нашим солдатам во время Великой Отечественной.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Администрация Стерлитамака, Vk