В Башкирии по факту пожара в доме многодетной семьи проводится проверка

Пожар произошёл на улице Тагира Кусимова. В момент возгорания в доме находилась мама и три ребёнка 9, 7 и 5 лет. Также у них в гостях была подруга хозяйки. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за воспламенения газовоздушной смеси.