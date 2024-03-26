В Башкирии по факту пожара в доме многодетной семьи проводится проверка

Накануне, 25 марта, в Абзелиловском районе произошёл крупный пожар. Огнём охватило дом многодетной семьи в селе Кушеево.

Фото №1 - В Башкирии по факту пожара в доме многодетной семьи проводится проверка

Пожар произошёл на улице Тагира Кусимова. В момент возгорания в доме находилась мама и три ребёнка 9, 7 и 5 лет. Также у них в гостях была подруга хозяйки. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за воспламенения газовоздушной смеси.

Все, кто находился в доме, получили термические ожоги и были экстренно доставлены в больницу. Следственный комитет региона проводит проверку.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина возгорания, а также иные обстоятельства, способствующие произошедшему, по результатам проверочных мероприятий происшествию будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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