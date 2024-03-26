В Уфе для ветерана ФСИН провели экскурсию по колонии

Новатор тюремного производства. Для ветерана уголовно-исполнительной системы провели экскурсию по колонии, где он когда-то работал. Мероприятие провели в честь 145-летия службы исполнения наказаний России.

Евгений Тоцков некогда занимал должность главного энергетика учреждения. Под его началом получили развитие различные производственные направления. В цехах 9-й колонии, например, началось изготовление тягодутьевых машин, которые широко применяются в котельных установках, промышленных печах и других системах сжигания топлива в топках.