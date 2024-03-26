В Стерлитамакском филиале УУНиТ стартовал чемпионат «Профессионалы»

В Стерлитамакском филиале УУНиТ стартовал чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». На площадке определяли лучших в дисциплине «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов». Дроны в новой экономике будут иметь большое значение во всех отраслях народного хозяйства, будь то промышленность, агросфера или нефтедобыча.

Как отметили организаторы, участникам повезло быть в авангарде этого направления, которое формирует будущее региона и страны. Конкурсанты выполняли несколько заданий, например, им нужно было построить полетный план для беспилотника, сделать трехмерную модель и ортофотоплан в программе. В ходе одного из модулей им нужно было показать навыки дистанционного пилотажа. В качестве индустриального партнера конкурса выступил Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан.