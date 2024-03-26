В Уфе бойцы СВО и их близкие могут пройти реабилитацию в психотерапевтическом центре

Бойцы СВО и их близкие могут пройти реабилитацию в Республиканском психотерапевтическом центре. Услуги защитникам Отечества и их семьям оказывают бесплатно. Там можно воспользоваться разносторонней помощью узкопрофильных специалистов.

Психотерапия, физиотерапия, плавание, массаж, здоровое питание – всё для того, чтобы человек восстановил силы. Психологическую и психотерапевтическую помощь оказывают и тем, кто потерял родных. В центре на лечении сейчас находится военнослужащий с позывным «Чайка», получивший контузию на передовой.