В Минтрансе Башкирии разъяснили порядок оплаты проезда по Восточному выезду

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства разъяснили порядок оплаты проезда по Восточному выезду из башкирской столицы.

Проезд по Восточному выезду будет оплачиваться разово без деления на участки дороги. Водители могут оплатить за проезд в пункте взимания платы, который расположен на участке автомобильной дороги между транспортной развязкой с автодорогой «Федоровка-Шакша» и мостовым переходом через реку Уфу. Пресс-служба Минтранса Башкирии

Проезд можно оплачивать как наличными, так и банковской картой. Также в настоящее время в ведомстве прорабатывают возможность использования транспондера. Это электронное устройство, которое закрепляется на лобовом стекле автомобиля. С его помощью осуществляется автоматическая оплата проезда путем списания денежных средств с лицевого счета.

Напомним, до 1 апреля проезд по Восточному выезду из Уфы будет бесплатным для всех. После этой даты стоимость проезда днем составит 100 рублей, а ночью – с 00:30 до 05:30 часов – 20 рублей. Водители грузовиков будут платить 250 рублей и 50 рублей соответственно.

Кроме того, сейчас в Башкирии разрабатывают меры по предоставлению льгот отдельным категориям граждан для проезда по Восточному выезду: прорабатывается возможность бесплатного проезда для участников СВО и автовладельцев, которые работают на газомоторном топливе, уточнили в ведомстве.