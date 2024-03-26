Эксперты рассказали, как Восточный выезд повлияет на развитие Уфы

В Уфе открылся Восточный выезд. Строительство такого масштабного инфраструктурного объекта стало значимым событием не только для Башкирии. Федеральные эксперты оценили значение и перспективы выезда.

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Руководитель Института транспортного планирования, член общественного совета при Ространснадзоре, эксперт ООН, доктор технических наук Михаил Якимов в интервью «Транспортному вестнику» отмечает, что новая дорога соединит все основные городские магистрали, существенно их разгрузив. При этом он прогнозирует, что Восточный выезд придаст новый импульс развитию города.

Уже в ближайшем будущем можно прогнозировать изменения стоимости земли на участках в зоне влияния новой автомобильной дороги Восточного выезда из Уфы. Инфраструктурное развитие территории, на основе Восточного выезда, будет стимулировать бурное развитие многоэтажного строительства в зоне его влияния. Возможно даже создание новых крупных жилых микрорайонов, которые позволят привлечь дополнительные средства, увеличить налогооблагаемую базу, соответственно поступления в республиканские и местные бюджеты.

Михаил Якимов

Эксперт обращает внимание, что поскольку этот проект особенно значим для республики, Восточный выезд требует бережного к нему отношения на весь период эксплуатации, поэтому в будущем необходимо будет предусмотреть средства на его содержание и ремонт.

Директор Института прикладных транспортных исследований Дмитрий Енин, комментируя открытие Восточного выезда телеканалу «Вся Уфа», полагает, что улучшение транспортных связей будет способствовать развитию города и позволит ему расти в ширину, а не в высоту.

С технической точки зрения, учитывая специфику города, решение может оказаться удачным и оказать влияние на снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть в этой части города в целом… Специфика Уфы в том, что она окружена реками, и соответственно, любой новый мост и выезд для города это очередная возможность расти городу в ширину, более равномерно перераспределять потоки по улично-дорожной сети, принимать реальные решения с применением, например, ИТС, а не формальные, когда потоки эти распределить оказывается некуда. Это может положительно отразиться также на плотности населения растущего города, которая в других городах давно перешагивает не первую критическую отметку и потенциал для роста в крупнейших городах для этого пока вполне сохраняется.

Дмитрий Енин
Волна
Телерадиоведущий