Эксперты рассказали, как Восточный выезд повлияет на развитие Уфы

С технической точки зрения, учитывая специфику города, решение может оказаться удачным и оказать влияние на снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть в этой части города в целом… Специфика Уфы в том, что она окружена реками, и соответственно, любой новый мост и выезд для города это очередная возможность расти городу в ширину, более равномерно перераспределять потоки по улично-дорожной сети, принимать реальные решения с применением, например, ИТС, а не формальные, когда потоки эти распределить оказывается некуда. Это может положительно отразиться также на плотности населения растущего города, которая в других городах давно перешагивает не первую критическую отметку и потенциал для роста в крупнейших городах для этого пока вполне сохраняется.

Дмитрий Енин