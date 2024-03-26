Эксперты рассказали, как Восточный выезд повлияет на развитие Уфы

В Уфе открылся Восточный выезд. Строительство такого масштабного инфраструктурного объекта стало значимым событием не только для Башкирии. Федеральные эксперты оценили значение и перспективы выезда.
Руководитель Института транспортного планирования, член общественного совета при Ространснадзоре, эксперт ООН, доктор технических наук Михаил Якимов в интервью «Транспортному вестнику» отмечает, что новая дорога соединит все основные городские магистрали, существенно их разгрузив. При этом он прогнозирует, что Восточный выезд придаст новый импульс развитию города.
Эксперт обращает внимание, что поскольку этот проект особенно значим для республики, Восточный выезд требует бережного к нему отношения на весь период эксплуатации, поэтому в будущем необходимо будет предусмотреть средства на его содержание и ремонт.
Директор Института прикладных транспортных исследований Дмитрий Енин, комментируя открытие Восточного выезда телеканалу «Вся Уфа», полагает, что улучшение транспортных связей будет способствовать развитию города и позволит ему расти в ширину, а не в высоту.