Башкирия присоединилась к Неделе детской книги

В России стартовала Неделя детской книги. К акции присоединились и муниципалитеты республики. В селе Акъяр Хайбуллинского района в районном доме культуры для детей устроили целое интерактивное представление с героями сказок.

В праздничную неделю юные читатели познакомятся с детскими писателями, посмотрят спектакль кукольного театра, а также их будет ждать много интересных викторин и конкурсов, где они смогут проявить свои знания и смекалку.