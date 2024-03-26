В Уфе открылась 34-я международная выставка «АгроКомплекс»

На четыре дня Уфа стала агростолицей России. Сегодня в выставочном комплексе «Экспо» открылась 34-я международная выставка «АгроКомплекс». Трансформация агропромышленного комплекса России в новых реалиях – один из ключевых вопросов, который обсудят на форуме.

Мероприятие соберёт на одной площадке ведущих представителей отрасли страны и зарубежья, с десяток ассоциаций, 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана. Из Поднебесной в этот раз больше всего участников, которые представляют две крупные провинции.