В Приамурье продолжаются работы по спасению вахтовиков из Башкирии

На руднике «Пионер» продолжается бурение. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, первая скважина пробурена на 289 метров, на 243 метре обнаружена вода. Будут бурить до 320 метров. Вторая скважина пробурена на 214 метров из 243. Третья скважина показала, что там есть вода. Четвертая скважина пробурена на 232 метра из 350.