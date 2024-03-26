В Приамурье продолжаются работы по спасению вахтовиков из Башкирии

На руднике «Пионер» продолжается бурение. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, первая скважина пробурена на 289 метров, на 243 метре обнаружена вода. Будут бурить до 320 метров. Вторая скважина пробурена на 214 метров из 243. Третья скважина показала, что там есть вода. Четвертая скважина пробурена на 232 метра из 350.
В Амурскую область приехали семьи 10 вахтовиков. С ними работают психологи МЧС России. Мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме.
Напомним, обвал горных пород произошел 18 марта. Под завалами на глубине 120 метров находятся 13 горняков, в том числе пятеро жителей Башкирии.
Фото: МЧС России