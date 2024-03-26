В Чекмагушевском районе Башкирии показали работу молочной фермы

В Чекмагушевском районе стали получать больше молока. Связано это с наступлением тепла. По словам фермеров, надои увеличиваются, когда коров начинают выгонять в поле. На предприятии применяют современные технологии, проводят модернизацию, устанавливают новое оборудование. За последний год хозяйство вошло в пятёрку лучших в республике по валовому производству молока.

Во фразе о том, что детям надо пить молоко, чтобы быть здоровыми, лаборант делает поправку: телятам дают только пастеризованное. Так устраняют бактерии, которые могут навредить ещё не окрепшему организму.

Телятам, которых поят пастеризованным молоком, сейчас около месяца. Ко взрослой жизни малышей приучают постепенно. Сейчас они находятся в тёплом ангаре. Этот пока ещё не рогатый «детский сад» через несколько месяцев переведут в новое помещение. Больше станет места для телят, а также для расширенного штата сотрудников.

Взрослые, наоборот, уже выходят на поле. С наступлением тёплой погоды коров выгоняют из ангара. Есть тенденция – после этого увеличиваются надои молока. Опыт в личных хозяйствах перенимают и сами сотрудники, местные жители.