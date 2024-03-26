Жительница Башкирии создает шкатулки и вазы из подручных средств

Жительница Фёдоровского района создает деревянные шкатулки и вазы из подручных средств. Всё, что нужно для воплощения её идей, – это клей, ножницы, краски, картон, пластиковые бутылки и даже арбузные семечки.

У хозяюшки есть ещё одно хобби. Она изготавливает фоторамки и ключницы из техноплекса – универсального утеплителя для домов и квартир. Для каждого изделия у мастерицы есть фотографии. Женщина гордится и своей родословной, шежере начала составлять 12 лет назад.