В Башкирии подвели итоги седьмого тура шахматной лиги

Еще один претендент на золото, уфимский «Толпар», победил в матче против благовещенцев – 9:1. Не обошлось и без неожиданностей: один из лидеров турнира, школа Zebrachess, потеряла очки в борьбе против конкурентов из города Октябрьского – 5:5. Самый дальний матч всей Башкирской шахматной лиги между учалинским «Горняком» и туймазинской спортшколой завершился со счетом 6½:3½