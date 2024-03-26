В Уфе мальчик упал на торчащий штырь

Прокурорская проверка выявила разрушение канатной лестницы, торчащий (металлический) элемент крепления искусственного покрытия возле детской горки, выступающие элементы по всему периметру парка. В этой связи по требованию прокуратуры сотрудник учреждения был привлечен к административной ответственности по статье «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, в адрес руководителя организации внесено представление.

пресс-служба прокуратуре РБ