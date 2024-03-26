В Уфе мальчик упал на торчащий штырь

В Уфе ребёнок получил тяжёлую травму на игровой площадке. Мама пострадавшего подростка обратилась в прокуратуру Кировского района.
Летом прошлого года 12-летний ребёнок во время игры упал на торчащий штырь и получил рваную рану мягких тканей. Выяснилось, что обслуживанием площадки занимается МБУ «Горзеленхоз».
После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, которая была выплачена ребенку в полном объеме.