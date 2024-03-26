В Уфе мальчик упал на торчащий штырь

В Уфе ребёнок получил тяжёлую травму на игровой площадке. Мама пострадавшего подростка обратилась в прокуратуру Кировского района.

Фото №1 - В Уфе мальчик упал на торчащий штырь

Летом прошлого года 12-летний ребёнок во время игры упал на торчащий штырь и получил рваную рану мягких тканей. Выяснилось, что обслуживанием площадки занимается МБУ «Горзеленхоз».

Прокурорская проверка выявила разрушение канатной лестницы, торчащий (металлический) элемент крепления искусственного покрытия возле детской горки, выступающие элементы по всему периметру парка. В этой связи по требованию прокуратуры сотрудник учреждения был привлечен к административной ответственности по статье «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, в адрес руководителя организации внесено представление.

пресс-служба прокуратуре РБ

После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, которая была выплачена ребенку в полном объеме.

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