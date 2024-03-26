Глава Башкирии рассказал о запуске нового корпуса птицефабрики

26 марта в Уфе дали старт работе нового производственного корпуса птицефабрики «Чермасан» в Чекмагушевском районе. Запуск фабрики произошёл в рамках международной специализированной выставки.

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В 2023 году инвестору удалось возродить обанкротившееся предприятие. Предприятие было образовано в 1976 году и производило до 7 млн тонн яиц в год, в 2017 году птицефабрика приостановила свою работу в связи с банкротством. Инвестпроект по возобновлению производства мяса птицы был рассмотрен 2 февраля на заседании «Инвестчаса», и он получил статус приоритетного.

Директор предприятия Булат Рафиков отметил, что объем производства мяса птицы халяль вырастет до 480 тонн в год. Будет создано 70 новых рабочих мест.

В Буздякском районе, тоже в рамках выставки, мы открыли еще один агрокласс. Он появился в школе №1 села Буздяк благодаря крупнейшему предприятию района, агрокомплексу «Авилат». В этой школе – 617 учеников, и многие хотят связать свою жизнь именно с сельским хозяйством. Всего в Башкортостане таких агроклассов – 126 в 39 районах. Мы видим, что у нашего АПК – хорошее будущее. А нынешние достижения можно оценить в выставочном комплексе «Уфа ЭКСПО» до 29 марта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Телерадиоведущий
БАШКОРТТАР-БСТ