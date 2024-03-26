Глава Башкирии рассказал о запуске нового корпуса птицефабрики

В Буздякском районе, тоже в рамках выставки, мы открыли еще один агрокласс. Он появился в школе №1 села Буздяк благодаря крупнейшему предприятию района, агрокомплексу «Авилат». В этой школе – 617 учеников, и многие хотят связать свою жизнь именно с сельским хозяйством. Всего в Башкортостане таких агроклассов – 126 в 39 районах. Мы видим, что у нашего АПК – хорошее будущее. А нынешние достижения можно оценить в выставочном комплексе «Уфа ЭКСПО» до 29 марта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии