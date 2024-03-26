В Башкирии в рамках форума «АгроКомплекс» открыли птицефабрику и агрокласс

В Чекмагушевском районе запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Открытие прошло в торжественной обстановке в рамках международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2024». Об этом на страницах в социальных сетях написал Глава Башкортостана.

В 2023 году инвестору удалось возродить обанкротившееся предприятие. Теперь новый этап. Ожидается, что объем производства мяса птицы вырастет до 480 тонн в год. Также в рамках форума в Буздякском районе открыли еще один агрокласс. Он появился в школе №1 в селе Буздяк благодаря крупнейшему предприятию района – агрокомплексу «Авилат». В учебном заведении 617 учеников, и многие хотят связать свою жизнь именно с сельским хозяйством. Всего в Башкортостане 126 таких агроклассов. На выставке оценят нынешние достижения, а также будут говорить о будущем агрокомплекса.