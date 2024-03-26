В Башкирии в рамках форума «АгроКомплекс» открыли птицефабрику и агрокласс

В Чекмагушевском районе запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Открытие прошло в торжественной обстановке в рамках международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2024». Об этом на страницах в социальных сетях написал Глава Башкортостана.

В 2023 году инвестору удалось возродить обанкротившееся предприятие. Теперь новый этап. Ожидается, что объем производства мяса птицы вырастет до 480 тонн в год. Также в рамках форума в Буздякском районе открыли еще один агрокласс. Он появился в школе №1 в селе Буздяк благодаря крупнейшему предприятию района – агрокомплексу «Авилат». В учебном заведении 617 учеников, и многие хотят связать свою жизнь именно с сельским хозяйством. Всего в Башкортостане 126 таких агроклассов. На выставке оценят нынешние достижения, а также будут говорить о будущем агрокомплекса.

В выставке «АгроКомплекс» в этом году принимают участие 360 компаний из 40 регионов России, а также из Китая и Республики Беларусь. 45% экспонентов – новые участники. Впервые на «АгроКомплексе» выставляются компании из Красноярского края и Республики Марий Эл. Агропромышленный форум будет сопровождаться обширной деловой программой, где обсудят в том числе взаимодействие с восточными партнерами и перспективы роста для сельской молодежи. Как говорят организаторы, это самая масштабная экспозиция за всю историю «АгроКомплекса». Экспоненты разместились в пяти залах на общей площади более 18 000 кв. метров. На открытой площади представлено 140 единиц сельхозтехники. Мероприятие продлится до 29 марта.

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