В Уфе пожарные начали подготовку к весеннему половодью

Сегодня на озере Теплое отрабатывали маневры на лодках, тушение с воды, работу с помпами и водными стволами. По легенде в зоне подтопления произошло возгорание надворной постройки жилого сектора. Спасателям нужно потушить огонь, пока пожар не распространился.

Тренируются все подразделения управления пожарной охраны города. Занятия для них организовывают на регулярной основе. Опытные спасатели оттачивают практические навыки, доводят свои действия до автоматизма, а молодежь учится не только тушить, но и спасать людей в условиях подъема уровня воды.