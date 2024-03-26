В Башкирии на посевную кампанию выйдут более 12 тыс. тракторов

В республике на посевную кампанию выйдут более 12 тыс. тракторов. Это на 180 единиц больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз Башкортостана. Аграрии уже успели разобрать старую технику, провести ремонт и техосмотр. В некоторых хозяйствах такая работа лишь подходит к завершению, приводятся в порядок оставшиеся сельхозмашины и агрегаты. Также активно закупаются минеральные удобрения.