Башкирские парламентарии сделали подарок Уфимскому хоспису

Женщины-депутаты Госсобрания республики решили на личные средства приобрести необходимую технику. Паллиативный стационар нуждался в стирально-сушильном комплексе. Это уже не первая помощь от башкирского парламента.

И в радости, и в горе. Всё как обещали друг другу 62 года назад. Александра Захаровна всю жизнь следовала за мужем, куда бы ни отправили военнослужащего. Также и сейчас – если в больницу, то вместе. За последнее время побывали во многих медучреждениях. Когда врач решил направить в хоспис, сначала отказывались, далеко от дома.

Александра Захаровна и Михаил Алексеевич разместились в двухместной комнате. Перевести дух может и она. Всю заботу на себя взяли сотрудники. Супругов сегодня навестила Тамара Тансыккужина. Одно из отличий хосписа от больницы – это круглосуточная возможность посещать подопечных паллиативного стационара. А ещё особенность этого места наличие домашних животных.

Главная звезда здесь – кошка Мистика. От её любопытного взора не скроешь ничего. Вот и подарок хоспису она осмотрела одной из первых. Депутаты Госсобрания республики, а точнее, женская часть коллектива, решили подарить стационару полезную и необходимую вещь. Посмотрели список того. что требуется и приобрели для хосписа на личные средства стирально-сушильную машину.