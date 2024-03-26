В Уфе на Восточном выезде на неделе произошла первая авария

На Восточном выезде на неделе произошла первая авария. Дорогу возле пункта оплаты не поделили две иномарки. Облюбовали новую трассу и городские дрифтеры. За безопасностью на этом участке следит служба аварийных комиссаров.

Брендированный жёлтый фургон упакован до мелочей. Конусы, дорожные знаки, огнетушители, инструменты для мелкого ремонта. Мастерская на колесах курсирует на всей территории Восточного выезда. В фокусе внимания комиссаров – обездвиженные на трассе автомобили.

После того, как комиссары ограничат место остановки – начинается реанимация автомобиля. Небольшую поломку можно исправить тут же, если причины серьезные, вызовут эвакуатор. К слову, в фургоне есть и канистры с топливом – его необходимо будет оплатить. Мобильная группа может работать и как заправка, и как сервис и даже как скорая помощь.

Единый диспетчерский пункт – сердце Восточного выезда. На участке, по сути, нет ни одной слепой зоны. Мышь может и проскочит, а попавшие в сложную ситуацию водители или нарушители останутся на кадрах. Так в прицел камер попали ночные дрифтеры. Запись передана в госавтоинспекцию. Из центра идет автоматическое управление всей дорогой.

Восточный выезд относится к скоростной дороге. Разрешённая скорость 120 километров в час. И поэтому беспричинные остановки транспорта могут привести к печальным последствиям.