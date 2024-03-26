Спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате России по биатлону. Финишировав девятым во вчерашнем спринте, Латыпов стартовал с отставанием в 52 секунды от лидера.

В сегодняшней гонке биатлонист из Башкортостана промахнулся четыре раза, но боролся даже за первое место. Победителем стал Иван Колотов из Пермского края, чуть больше 8 секунд ему уступил Александр Логинов, на 0,2 секунды от Логинова отстал Латыпов, ставший третьим. Следующей в программе чемпионата России по биатлону запланирована индивидуальная гонка.