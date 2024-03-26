Агропромышленный форум в Уфе продлится до 29 марта

В Чекмагушевском районе запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Открытие прошло в торжественной обстановке в рамках Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2024».

Об этом на страницах в социальных сетях написала Глава Башкортостана. В 2023 году инвестору удалось возродить обанкротившееся предприятие. Теперь – новый этап. Ожидается, что объём производства мяса птицы вырастет до 480 тонн в год.

Нынешняя экспозиция «Агрокомплекс» собрала рекордное количество участников. Столица республики на четыре дня стала агропромышленным центром.

Работа Агропромышленного форума началась задолго до официального открытия. На выставочных площадях развернулись экспозиции сельхозпредприятий России и зарубежья. Производители демонстрируют технику, оборудование, технологии сельского хозяйства и многое другое – 140 единиц сельхозтехники.

По традиции на открытии форума дан старт работе нового производства. В Чекмагушевском районе заработал птицеводческий комплекс, а в Буздякском районе в средней школе № 1 появился агрокласс. В этом году «Агркомплекс» удивляет масштабом. Это одна из крупных и значимых выставок России.

Мы видим, что на выставке представлено очень много компаний. В этом году 45% участников – это новые компании. Выставка, по мнению экспертов, является третьей в Российской Федерации по количеству экспертов. Здесь каждый аграрий может увидеть, что производится не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства

Трансформация агропромышленного комплекса России в новых реалиях – один из ключевых вопросов, который обсудят на форуме. Он соберёт на одной площадке ведущих представителей отрасли страны и зарубежья, с десяток ассоциаций, 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана. Из Поднебесной в этот раз больше всего участников, которые представляют две крупные провинции.

Аграрии обсудят не только перспективы развития отношений между странами, но и увеличение товарооборота. Задача выставки – в первую очередь, обмен опытом и заключение новых контрактов.

В рамках выставки очень обширная деловая программа у нас более 25 секций, у нас проходит более 5 конкурсов, у нас будет проходить молодёжный день и каждый день будут работать кейс-зоны, рабочие зоны, мастер-классы. Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»