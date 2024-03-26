Агропромышленный форум в Уфе продлится до 29 марта

В Чекмагушевском районе запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Открытие прошло в торжественной обстановке в рамках Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2024».
Об этом на страницах в социальных сетях написала Глава Башкортостана. В 2023 году инвестору удалось возродить обанкротившееся предприятие. Теперь – новый этап. Ожидается, что объём производства мяса птицы вырастет до 480 тонн в год.
Нынешняя экспозиция «Агрокомплекс» собрала рекордное количество участников. Столица республики на четыре дня стала агропромышленным центром.
Работа Агропромышленного форума началась задолго до официального открытия. На выставочных площадях развернулись экспозиции сельхозпредприятий России и зарубежья. Производители демонстрируют технику, оборудование, технологии сельского хозяйства и многое другое – 140 единиц сельхозтехники.
По традиции на открытии форума дан старт работе нового производства. В Чекмагушевском районе заработал птицеводческий комплекс, а в Буздякском районе в средней школе № 1 появился агрокласс. В этом году «Агркомплекс» удивляет масштабом. Это одна из крупных и значимых выставок России.
Трансформация агропромышленного комплекса России в новых реалиях – один из ключевых вопросов, который обсудят на форуме. Он соберёт на одной площадке ведущих представителей отрасли страны и зарубежья, с десяток ассоциаций, 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана. Из Поднебесной в этот раз больше всего участников, которые представляют две крупные провинции.
Аграрии обсудят не только перспективы развития отношений между странами, но и увеличение товарооборота. Задача выставки – в первую очередь, обмен опытом и заключение новых контрактов.
Агропромышленный форум будет работать в столице республики три дня по 29 марта в выставочном комплексе «ЭКСПО».