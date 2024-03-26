В Башкирии начали борьбу с нелегальными таксистами

От штрафа до изъятия авто. В республике Минтранс совместно с Госавтоинспекцией проводит рейды в борьбе с нелегальными таксистами. Только за два месяца текущего года зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием частных извозчиков, работавших без специального разрешения. В результате ДТП два человека погибли и 19 получили травмы.

Вроде и разрешение на перевозки есть, и даже мобильный терминал для оплаты, но штраф этот водитель всё-таки заработал. По закону на автомобиль такси должна быть нанесена цветографическая схема, а также установлен фонарь оранжевого цвета.

Перевозчики по дороге из уфимского аэропорта выезжают один за другим. Нарушения у всех одинаковые. Судя по документам, работают таксисты на одного и того же человека. Непосредственно водителю грозит штраф в 3 тыс. рублей. А вот юрлицу – от 15 тыс. и выше.

Серьёзнее наказание для нелегалов. При выявлении таких, автомобиль изымают сразу на штрафстоянку. Сотрудники Гостехнадзора сообщили по телефону проверяющим на месте, что в их сторону движется перевозчик без лицензии. Однако водитель как чувствовал облаву.

Новые требования к такси заработали с 1 сентября прошлого года. Как рассказали в Минтрансе, после этого многие перевозчики были вынуждены оформить свою деятельность по закону. Требования, однако, соблюдают порой формально, и не в полной мере.

С начала года в Башкортостане произошло 13 ДТП с участием нелегалов. В авариях погибли 2 человека, 19 – пострадали. Как говорят в ГИБДД, цель профилактических мероприятий – предотвратить подобные трагедии.

В период проведения рейдов особое внимание будет уделено исполнению водителями легкового такси требований безопасности дорожного движения, наличию водительского удостоверения установленного образца, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдению режима труда и отдыха, а также техническому состоянию транспорта. Татьяна Ермоленко, старший инспектор отделения по пропаганде Госавтоинспекции г. Уфы