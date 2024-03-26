Стало известно, сколько многоэтажек отремонтируют в Башкирии

Бюджет работ согласно краткосрочному плану на текущий год составит 5,5 млрд рублей, это без учёта подъездов. Предоставлена республиканская господдержка. На данный момент почти на всех объектах разработана проектно-сметная документация и заключены договоры. Назначены сроки сдачи. Часть объёма уже выполнена.

Дело – труба в прямом и переносном смысле. Такой креатив ремонта в виде замурованной в бетон сантехники может продлить время демонтажа.

В случае с сантехникой – одним крестом не обойтись, придётся задействовать дополнительное оборудование. В многоэтажке меняют общедомовое имущество.

Коммуникации не просто заменят, их модернизируют для лучшей циркуляции. Это первый этап, на втором – работы начнут в подвале. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения в текущем году проведут в 46 многоэтажках республики. Кроме того, согласно республиканской программе в списке: кровля, фасады, электро и газоснабжение, также утеплят чердаки, установят приборы учёта и заменят лифты.

Лифты, по заверениям исполнителей, не только экономичнее, но и безопаснее. В случае возникновения экстренной ситуации – обещают провести эвакуацию в течение 15 минут после вызова диспетчера по кнопке. Предусмотрен план спасения и при отключении питания.