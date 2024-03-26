В Уфе прошёл чемпионат России по спидкубингу

Это соревнования по сборке кубика Рубика на скорость. В столице республики собрались сильнейшие спидкуберы страны: им предстояло решить разные виды головоломок.
Ловкость рук, а ещё сотни наперёд просчитанных последовательностей и алгоритмов, которые спортсмены держат в голове. Соревнования проходят в несколько этапов. Участнику нужно как можно быстрее собрать все грани кубика в один цвет. На знакомство с ним спортсмену дается 10 секунд, после чего он приступает к выполнению задания. Всего дается пять попыток. Лучший и худший результат не идут в зачет, остальные дают среднее время. За каждым участником закреплен судья-помощник, он запускает таймер и забирает кубик в зону скрэмблинга или смешивания.
Спидкубинг – молодой вид спорта, существует даже Всемирная ассоциация кубика, которая ежегодно проводит чемпионаты Европы, Азии, мира. В 2022 году Федерация спидкубинга России вышла из ассоциации и теперь проводит соревнования самостоятельно. До 20 турниров в год. В Уфе чемпионат страны проходил второй раз в истории. Впервые это было в 2018 году. Участники состязались в нескольких дисциплинах в зависимости от формы головоломки.
Республику на соревнованиях представляли ребята из Уфы и Ишимбая. В основном все они – самоучки, которым когда-то стало интересно собирать кубик и они приступили к изучению методик решения задач по книгам и роликам в интернете.
В Москве и Санкт-Петербурге подготовка к чемпионатам проходит под руководством наставников. Там с молодыми спидкуберами работают в спортшколах, на дополнительных внеучебных занятиях, на факультативах.
По итогам чемпионата выявляли победителей в каждой дисциплине. Спортсменам, занявшим места с 4-го по 20-ое, вручили медали призеров соревнований, остальные стали обладателями наград за участие.