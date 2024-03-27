В Башкирии страшная авария унесла жизни двух человек

Смертельное ДТП произошло в Кармаскалинском районе на 15 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк: столкнулись два легковых автомобиля. Предварительно, автомобиль Renault Clio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Isis.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в результате аварии два человека скончались на месте, еще двое получили серьезные травмы.

По неподтвержденной информации, один из погибших – военком Кармаскалинского и Архангельского районов Ринат Гималов.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.