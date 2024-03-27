В Башкирии талые воды подтопили жилой дом

В селе Раевский Альшеевского района произошло первое в этом году подтопление частного жилого дома талыми водами. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, это случилось из-за сильных ливней и плюсовых температурных значений.

В некоторых помещениях уровень воды достигал 3 см. Жителям дома было предложено переехать в пункт временного размещения, но они отказались.

С помощью тяжелой техники спасатели вырыли траншею для отвода талых вод, уточнили в ведомстве. Ситуация находится на контроле.

Напомним, с 27 по 29 марта в Башкирии ожидается интенсивное снеготаяние, в связи с чем на малых степных и горных реках возможны резкие подъемы уровней воды. Кроме того, не исключены подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов.