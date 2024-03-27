Жительница Башкирии ушла добровольцем в зону СВО по примеру мужа и брата

Жительница села Шафраново подписала контракт с минобороны страны и отправилась в зону проведения спецоперации, чтобы быть ближе к мужу. Женщина взяла позывной «Ди» и служит медсестрой госпитального отделения медицинской роты.

Об этом рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин в своих социальных сетях. Также военнослужащая нашла своего брата, который тоже участвует в СВО.

«Ди» очень поддержала ее мать. Она забрала к себе 10-летнего сынишку дочери. Вместе с бабушкой они ждут возвращения родных домой с победой.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.