В Башкирии педофил-рецидивист напал на маленькую девочку

В Башкирии зафиксировали преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Инцидент произошёл 26 марта в Туймазинском районе.

Фото №1 - В Башкирии педофил-рецидивист напал на маленькую девочку

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что её 7-летняя дочка стала жертвой педофила. Мужчина напал на неё, когда она возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД республики изучили камеры видеонаблюдения, установили маршрут передвижения подозреваемого, тщательно провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, а также биологические следы, которые направили на исследования.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Личность преступника удалось оперативно установить. Им оказался 23-летний житель Туймазов, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В ходе допроса, после проведенного опознания и предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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