В Башкирии педофил-рецидивист напал на маленькую девочку

В Башкирии зафиксировали преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Инцидент произошёл 26 марта в Туймазинском районе.
В полицию обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что её 7-летняя дочка стала жертвой педофила. Мужчина напал на неё, когда она возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.
Личность преступника удалось оперативно установить. Им оказался 23-летний житель Туймазов, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В ходе допроса, после проведенного опознания и предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.