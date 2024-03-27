В Башкирии педофил-рецидивист напал на маленькую девочку

В Башкирии зафиксировали преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Инцидент произошёл 26 марта в Туймазинском районе.

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что её 7-летняя дочка стала жертвой педофила. Мужчина напал на неё, когда она возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД республики изучили камеры видеонаблюдения, установили маршрут передвижения подозреваемого, тщательно провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, а также биологические следы, которые направили на исследования. пресс-служба СК РФ по РБ

Личность преступника удалось оперативно установить. Им оказался 23-летний житель Туймазов, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В ходе допроса, после проведенного опознания и предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.