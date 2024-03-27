В Башкирии прошли «Буракаевские чтения»

В Зианчуринском районе прошли «Буракаевские чтения». Научно-практическую конференцию, посвященную этнопедагогике, проводят уже второй год. Мероприятие традиционно начали с экскурсии по фотовыставке о жизни и творчестве писательницы Марьям Буракаевой, выставке достижений детей гимназии, где проходит мероприятие.

Далее были организованы тематические секции, посвященные эпосу «Урал-батыр», произведению «Аргымак» и профильной смене «Йайляу». Выслушали огромное количество докладов, среди которых выбрали лучшие. Это выступления педагогов Гульюзум Кусяковой и Фаягуль Амирхановой. Также были организованы и различные мастер-классы. К примеру, мастер сцены учил через танцевальные движения передавать национальные и духовные черты народа.