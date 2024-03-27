В Башкирии полиция перекрыла канал сбыта огнестрельного оружия

Уфимцу удалось продать два огнестрельных оружия и патроны к ним, которые он получил от сообщника. Еще один пистолет он изготовил сам и тоже продал. По счастью, о намерениях уфимца вовремя узнали полицейские. Они не дали попасть оружию в руки преступников. Подозреваемый продал два огнестрельных оружия и патроны к ним, изготовленные кустарным способом, которые получил от сообщника. Ещё один пистолет изготовил самостоятельно путём переделки охолощенного оружия. При продаже самодельного пистолета подозреваемого задержали. Полицейские пометили купюры люминесцентным порошком, чего злоумышленник явно не ожидал. В ходе досмотра у него изъяли 45 тысяч рублей, которые он получил в результате сделки. Помимо этого, в кармане обнаружили самодельный пистолет-ручку.

Пресс-служба МВД по Башкирии