В Башкирии полиция перекрыла канал сбыта огнестрельного оружия
Сотрудники Управления
уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с Росгвардией пресекли канал сбыта
огнестрельного оружия. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Задержан ранее судимый
житель Уфы, 1978 года рождения. По предварительной версии, мужчина работал в
паре с сообщником из другого региона. Последний обеспечивал поставку.
Уфимцу удалось продать два огнестрельных оружия и патроны к ним, которые он получил от сообщника. Еще один пистолет он изготовил сам и тоже продал. По счастью, о намерениях уфимца вовремя узнали полицейские. Они не дали попасть оружию в руки преступников. Подозреваемый продал два огнестрельных оружия и патроны к ним, изготовленные кустарным способом, которые получил от сообщника. Ещё один пистолет изготовил самостоятельно путём переделки охолощенного оружия. При продаже самодельного пистолета подозреваемого задержали. Полицейские пометили купюры люминесцентным порошком, чего злоумышленник явно не ожидал. В ходе досмотра у него изъяли 45 тысяч рублей, которые он получил в результате сделки. Помимо этого, в кармане обнаружили самодельный пистолет-ручку.
Пресс-служба МВД по Башкирии
Согласно данным экспертизы,
все оружие было самодельным либо переделанным, как и патроны к нему. Полиция
установила личности сообщников уфимца. Как выяснилось, они не только продавали
ему оружие, но и сами его изготавливали. Все они проживают в Кирове.
Подозреваемый признал
свою виную. По данному факту возбуждено уголовное дело.