В Башкирии полицейского подозревают в организации нелегального такси

В Альшеевском районе начальник ОГИБДД подозревается в незаконной организации пассажирских перевозок. Установлено, что в феврале 2022 года злоумышленник приобрел автомобиль марки ГАЗ, но зарегистрировал его на знакомого и привлек его в качестве водителя маршрутного такси.
В августе мужчину лишили прав управления транспортным средством, но он продолжил перевозить пассажиров. По указанию начальника ОГИБДД водителя не привлекли к административной ответственности.
При очередном получении денежных средств за незаконные перевозки злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.