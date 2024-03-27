В Башкирии полицейского подозревают в организации нелегального такси

В Альшеевском районе начальник ОГИБДД подозревается в незаконной организации пассажирских перевозок. Установлено, что в феврале 2022 года злоумышленник приобрел автомобиль марки ГАЗ, но зарегистрировал его на знакомого и привлек его в качестве водителя маршрутного такси.