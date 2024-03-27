В Уфе проходит фестиваль для дошкольников «Юный мастер»

Профориентация уже с детского сада. Впервые в Уфе проходит фестиваль для дошкольников «Юный мастер». Возраст участников – от 5 до 7 лет. Им помогают наставники, с которыми малыши готовились к соревнованиям. Всего пять компетенций: парикмахерское и кондитерское дело, фитнес, мобильная робототехника и дошкольное образование.

Буйство сахара оформлено в узоры. Всё-таки в роли кондитеров прекрасная половина человечества, но пока ещё только подрастающая. Маленькие сладкоежки соревновались, кто лучше украсит торт. Это одна из компетенций фестиваля «Юный мастер».

При создании причёски юных парикмахеров учат не только показывать свои навыки, но и учитывать мнение клиента. Отдельный наставник есть у каждого юного мастера. Как правило, это воспитатель из детского сада участника фестиваля. К соревнованиям готовились вместе.

Всего пять компетенций. Время на выполнение заданий ограничено. Старт спортивной компетенции с фитнес-теории. Оценку малышам дают на высоком уровне: в жюри вместе с воспитателями и педагогами – многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Джефф Монсон.