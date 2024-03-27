В Уфе прошел турнир по хоккею в валенках «Прощай, зима»

Настоящие любители хоккея с шайбой относятся к этому половинчато, а вот ребята, которые не реализовали себя в зимний период, с удовольствием принимают участие, дополняют нашу плотность игры в хоккей такими турнирами, и нам это очень приятно.

Владислав Тимофеев, главный организатор турнира