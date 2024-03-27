В Уфе прошел турнир по хоккею в валенках «Прощай, зима»

В уфимском микрорайоне Дёма прошёл уже третий традиционный турнир по хоккею в валенках «Прощай, зима». На подтаявшей ледовой площадке собрались любители хоккея, которые пришли закрыть сезон.
На протяжении всей зимы в Дёме проводились соревнования по хоккею с шайбой, а самые стойкие любители этого вида спорта приняли участие в фестивале на валенках. Хорошее настроение, лучшее скольжение, а вместо шайбы – мяч, как во флорболе. Убедительную победу в турнире одержала команда вагонного депо ВЧДЭ-13 Дёма.