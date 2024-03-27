В Уфе прошел турнир по хоккею в валенках «Прощай, зима»

В уфимском микрорайоне Дёма прошёл уже третий традиционный турнир по хоккею в валенках «Прощай, зима». На подтаявшей ледовой площадке собрались любители хоккея, которые пришли закрыть сезон.

На протяжении всей зимы в Дёме проводились соревнования по хоккею с шайбой, а самые стойкие любители этого вида спорта приняли участие в фестивале на валенках. Хорошее настроение, лучшее скольжение, а вместо шайбы – мяч, как во флорболе. Убедительную победу в турнире одержала команда вагонного депо ВЧДЭ-13 Дёма.

Необычно в том, что в валенках тормозить сложнее, тут маленько есть снег, поудобнее, со льдом потяжелее. На коньках можно резко затормозить, падаешь, неуклюже, в общем весело.

Эмиль Кидрасов, участник турнира

Настоящие любители хоккея с шайбой относятся к этому половинчато, а вот ребята, которые не реализовали себя в зимний период, с удовольствием принимают участие, дополняют нашу плотность игры в хоккей такими турнирами, и нам это очень приятно.

Владислав Тимофеев, главный организатор турнира
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