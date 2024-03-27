Житель Башкирии убил сожительницу из-за ревности

В октябре прошлого года мужчина находился в состоянии опьянения и устроил сожительнице скандал из-за ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им несчастную в область шеи. Оружие повредило сонную артерию. Осознав, что натворил, мужчина завернул тело убитой в ковёр и вынес на веранду дома. После этого он рассказал обо всём сестре, которая и обратилась в правоохранительные органы.