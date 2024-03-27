Премьер-министр правительства России оценил чемпионат «ГеоВызов» в Уфе

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин оценил значимость чемпионата «ГеоВызов» в Уфе. Он провёл встречу с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

Фото №1 - Премьер-министр правительства России оценил чемпионат «ГеоВызов» в Уфе

На встрече обсуждались вопросы кадрового обеспечения отрасли, популяризация профессии геолога. Одним из ее направлений является молодёжное геологическое движение «ГеоВызов». Евгений Петров рассказал, что в прошлом году в Уфе по инициативе Главы Башкирии, состоялся первый международный чемпионат «ГеоВызов», собравший студентов геологических вузов и выпускников профильных ссузов. 

Это было действительно масштабное мероприятие. Участвовало 20 команд из 13 регионов. Даже приехали ребята из Луганского университета. Очень высокий класс показали с точки зрения знаний.

Евгений Петров

Михаил Мишустин отметил, что такие молодёжные образовательные проекты надо поддерживать, чтобы привлекательность профессии была очевидной. Для этого необходимо использовать положительный опыт и современные технологии. 

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