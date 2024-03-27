Премьер-министр правительства России оценил чемпионат «ГеоВызов» в Уфе

На встрече обсуждались вопросы кадрового обеспечения отрасли, популяризация профессии геолога. Одним из ее направлений является молодёжное геологическое движение «ГеоВызов». Евгений Петров рассказал, что в прошлом году в Уфе по инициативе Главы Башкирии, состоялся первый международный чемпионат «ГеоВызов», собравший студентов геологических вузов и выпускников профильных ссузов.