Премьер-министр правительства России оценил чемпионат «ГеоВызов» в Уфе

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин оценил значимость чемпионата «ГеоВызов» в Уфе. Он провёл встречу с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.
На встрече обсуждались вопросы кадрового обеспечения отрасли, популяризация профессии геолога. Одним из ее направлений является молодёжное геологическое движение «ГеоВызов». Евгений Петров рассказал, что в прошлом году в Уфе по инициативе Главы Башкирии, состоялся первый международный чемпионат «ГеоВызов», собравший студентов геологических вузов и выпускников профильных ссузов.
Михаил Мишустин отметил, что такие молодёжные образовательные проекты надо поддерживать, чтобы привлекательность профессии была очевидной. Для этого необходимо использовать положительный опыт и современные технологии.