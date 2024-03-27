Самолет Уфа - Сургут вернулся в аэропорт из-за возгорания шасси

Минувшей ночью самолет авиакомпании «ЮТэйр» вылетел из Уфы в Сургут. Во время полета у него загорелась передняя стойка шасси, информирует телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что борт передал сигнал бедствия и доложил о возгорании диспетчеру. Капитаном воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета – в Уфу. В самолете находились 6 членов экипажа и 118 пассажиров.

Посадка прошла благополучно. Специалисты осмотрели переднюю стойку, следов возгорания не обнаружили, но борт был отстранен от полета.