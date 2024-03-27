Радий Хабиров рассказал о картине уфимского художника о фронтовом единстве в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил в своем телеграм-канале картину художника из Уфы Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою», на которой изображены два солдата на передовой. Один из них – мусульманин, он читает намаз. В это время второй боец его прикрывает.

Как известно, в зоне проведения спецоперации служат наши земляки, которые исповедуют христианство и ислам. При этом каждый боец относится с уважением к религии своего боевого товарища.

Картина уфимца Александра Скорнякова — о том, что такое настоящее боевое братство воинов нашей большой, но единой страны. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Сегодня в зоне спецоперации нести службу башкирским воинам помогают их духовные наставники — настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Уфы Уфимской епархии РПЦ, руководитель православного военно-патриотического объединения «Александр Невский» протоиерей Виктор Иванов и имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России Хамза-хазрат Хафизов.

Сами священнослужители не раз отмечали, что Башкирия всегда ставилась дружбой народов.