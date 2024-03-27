Радий Хабиров рассказал о картине уфимского художника о фронтовом единстве в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил в своем телеграм-канале картину художника из Уфы Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою», на которой изображены два солдата на передовой. Один из них – мусульманин, он читает намаз. В это время второй боец его прикрывает.
Как известно, в зоне проведения спецоперации служат наши земляки, которые исповедуют христианство и ислам. При этом каждый боец относится с уважением к религии своего боевого товарища.
Сегодня в зоне спецоперации нести службу башкирским воинам помогают их духовные наставники — настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Уфы Уфимской епархии РПЦ, руководитель православного военно-патриотического объединения «Александр Невский» протоиерей Виктор Иванов и имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России Хамза-хазрат Хафизов.
Сами священнослужители не раз отмечали, что Башкирия всегда ставилась дружбой народов.
Фото: Радий Хабиров, ТГ