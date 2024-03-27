В Уфе Джефф Монсон встретился с представителями старшего поколения

В Уфе депутат Госсобрания республики, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон встретился с представителями старшего поколения. Он выступил с обращением по случаю трагедии в «Крокус Сити Холле» в Москве с темой «В единстве наша сила».

Перед важным разговором почтили память погибших при нападении в концертном зале минутой молчания. Боец рассказал, почему отказался от американского гражданства, и признался, что именно в России нашел дом. Джефф Монсон выразил восхищение народом, его непоколебимостью и солидарностью.