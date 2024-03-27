В МЧС Башкирии прокомментировали первое подтопление жилых домов

Первое подтопление. В связи с дождём и плюсовой температурой в селе Раевский Альшеевского района затопило частные дома. Высота подъема воды в некоторых помещениях составила 3 см.
Сельчанам предложили отправиться в пункты временного размещения, но они отказались. Также поступили сообщения из девяти муниципалитетов о подтоплении в результате снеготаяния и прохождения дождей.
Ситуация находится на контроле. Силы и средства Главного управления МЧС России по республике работают в режиме повышенной готовности.