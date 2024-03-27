Уфа примет первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок

На следующей неделе Уфа примет первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. Выступать участники будут по программам мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, в финалах многоборья и в отдельных дисциплинах.

Павел Лавриков только обживается на новом месте. Он переехал в Уфу из Екатеринбурга. Специалист с богатым опытом работы, которым и делится с детьми уже больше 10 лет. После окончания спортивной карьеры остался в гимнастике, чтобы растить новых чемпионов. В столицу республики приехал по приглашению.

Центр гимнастики в Уфе оснащен новейшим оборудованием: снаряды, ковер – всё иностранного производства. На сегодняшний день этот спортобъект считается одним из лучших в стране. Здесь уже проводились первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Сейчас спортсмены готовятся в новым соревнованиям – первенству России, в котором, кстати, выступят и юниоры из Башкортостана.

Тренировки, подготовка к соревнованиям, турниры. Сейчас в центре занимаются более 200 юных гимнастов и акробатов. Атлеты работают в зале шесть дней в неделю по несколько часов. Конечно, время и интенсивность зависят от возраста.

А это юниорки, они уже становились призерами межрегиональных турниров, задача – успешно выступить на первенстве страны в Уфе и закрепиться в национальной команде.