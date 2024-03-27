Мужчина из Башкирии извинился за поддержку террористического акта в Подмосковье

В результате мониторинга сети интернет сотрудниками правоохранительных органов были выявлены видеозаписи, на которых мужчина оправдывает терроризм. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации источника, интернет-стример допустил высказывания, в которых оправдывал терроризм, разжигал межнациональную рознь и оскорблял память жертв террористического акта в Подмосковье. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого.

Злоумышленником оказался житель Стерлитамака 1980 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции. После этого стример принес свои извинения и сообщил, что вел видеотрансляцию, находясь в алкогольном опьянении.